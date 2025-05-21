專家點評：美遭降信評 恐加劇隱患

美國主權信貸評級被評級機構穆迪下調，由Aaa降至Aa1。穆迪認為，美國政府在高利率情況下，承受龐大的預算壓力，並反映過去十多年，政府債務與利息支付比率已攀升至高於同等級國家的水平，因此下調其評級。

由於這是歷史第一次，美國同時失去3家主要評級機構的AAA級信用評級，市場反應似乎是大的。不過，早於2011年，標普已下調美國的評級，而惠譽在2023年也作出同樣下調。難怪美國財長貝森特被問及穆迪的降級行動，是否將衝擊美國的利率以及投資信心時表示：「我不會太相信穆迪的信用」，並批評穆迪是落後指標。

擔心財政赤字持續惡化 實際上，美國這次被下調評級對市場的短期衝擊應該有限。首先，其他評級機構早已下調評級，意即美國資產價值早已出現一點折讓。其次，儘管評級從Aaa下調至Aa1，美國評級仍然處於最高投資評級的附近範圍，美國政府所發行的金融工具價值變化不會太大。

當然，假如未來財政赤字持續惡化，長遠來講對美國信用很不利。穆迪也認為，如果特朗普政府稅改永久化，未來10年將為美國帶來4萬億美元的進一步結構性赤字。不過，投資者需留意，這是較長遠的事，就算穆迪強調不認為「當前討論中的財政方案能夠對支出和赤字實現實質性削減」，穆迪此時降級也只是表達一個立場。

確實，穆迪擔心債務負擔激增，財政赤字將難以控制，並預測至2035年，美國財政赤字達到國內生產總值（GDP）的9%。事實上，美國歷屆政府及國會一直未能扭轉龐大財赤，利息成本不斷攀升。美國在本財年至今，財政赤字總額逾一萬億美元，較上一年度增加兩成三。

長期債息趨升不利美股 從美國近期的經濟數據，似乎也有點嚇人。美國5月密歇根大學消費信心指數下跌至50.8，4月時是52.2；消費預期跌到46.5，是45年來低位；通脹預期升至7.3%，是1981年滯脹結束後的最高水平；長期通脹預期上漲至4.6%。

值得留意的是，美國國債走勢不太差。有分析認為，預計受穆迪下調評級影響，美國10年期和30年期國債孳息率將再上漲0.05至0.1厘。假如美國30年期債息升破5厘，達到2007年中期以來的最高水平，是處於危險的水平。受此氣氛影響下，美股吸引力也因此而降低，短期出現調整在所難免。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）