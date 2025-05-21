新盤概況：SIERRA SEA 1B周六盡推

SIERRA SEA第1B期周六最後一輪銷售將於明日截票。左為雷霆，右為陳漢麟。

集團副董事總經理雷霆表示，壓軸推售的單位，其中216伙為價單單位。銀行同業拆息持續回落，「幫人供樓不如自己供樓」，近期不少客戶屬轉租為買，估計樓價將有約5至10%升幅。

新地代理執行董事陳漢麟指出，最新加推單位折實售價332.43萬至1,102.19萬元，呎價約10,102至13,761元，平均呎價12,055元，今批單位涵蓋高層及兩個連家具單位，屬原價加推。項目將於明日截止認購登記。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指出，項目將於周六以先到先得形式發售28伙。而連同第2期，整個項目累售632伙，套現近35億元。

此外，該公司董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，部門旗下的啟德合作項目天瀧，昨沽出7座10樓B室，實用面積1,173方呎，成交價4,037萬元，呎價約34,416元。同日亦以715萬元售出兩個車位，單日套現4,752萬元。