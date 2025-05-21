新盤概況：SIERRA SEA 1B周六盡推
新界熱賣一手盤乘勝追擊，新鴻基地產(00016)西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，昨加推最後一批單位共80伙，並落實周六盡推餘下241伙發售。
集團副董事總經理雷霆表示，壓軸推售的單位，其中216伙為價單單位。銀行同業拆息持續回落，「幫人供樓不如自己供樓」，近期不少客戶屬轉租為買，估計樓價將有約5至10%升幅。
新地代理執行董事陳漢麟指出，最新加推單位折實售價332.43萬至1,102.19萬元，呎價約10,102至13,761元，平均呎價12,055元，今批單位涵蓋高層及兩個連家具單位，屬原價加推。項目將於明日截止認購登記。
Belgravia Place第1期加推72戶
恒基地產(00012)的長沙灣Belgravia Place第1期，昨亦加推第5號價單共72伙，折實售價366.23萬元起，平均呎價約18,188元。個別單位已提價，以1B座28樓5室為例，實用面積264方呎，折價售價504.78萬元，相比今年初更新的第4號價內的1B座29樓5室折實價480.88萬元，高出約5%。
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指出，項目將於周六以先到先得形式發售28伙。而連同第2期，整個項目累售632伙，套現近35億元。
此外，該公司董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，部門旗下的啟德合作項目天瀧，昨沽出7座10樓B室，實用面積1,173方呎，成交價4,037萬元，呎價約34,416元。同日亦以715萬元售出兩個車位，單日套現4,752萬元。
至於何文田豪宅項目亦有大額買賣，信和置業(00083)等合作的加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，項目3座5樓A室四房戶，昨以8,020萬元沽，呎價約38,428元。
永泰地產(00369)及萬科香港的沙田UNI Residence，項目示範單位昨開放予公眾參觀，消息指，錄得逾千參觀人次。
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