銀主拍賣：利奧坊‧凱岸一房賣398萬新低

私人拍賣會連沽多個銀主物業，當中，旺角利奧坊‧凱岸一房單位以開價398萬元拍出，料創項目同類間隔最低做價，物業約7年大幅貶值近四成。

環亞物業拍賣昨沽出4個銀主盤，包括上述半新盤的2座中層B室，實用面積約251方呎，是次以一開即賣形式推拍，不設收回，成交呎價約15,857元。單位原業主2018年中以約639萬元買入，當時呎價高逾2.5萬元，現時已貶值超過240萬元或約37.7%。

加多利峯舖38萬成交 同場推出灣仔秀華坊3號地下，屬住宅契，實用面積約385方呎，銀主開價550萬元，搶高63萬元，以613萬元沽，呎價約15,922元。另外，拍出何文田加多利峯地庫第2層單號迷你銀主舖，推拍價30萬元，以38萬元賣出，建築呎價約2,621元。

場內也賣出上水居屋順欣花園2座低層E室銀主單位，已補價自由市場開拍價僅288萬元，獲4至5組客出價爭購，最後以372萬元拍出，較開價高約29.2%，以單位實用面積約483方呎計算，呎價約7,702元。