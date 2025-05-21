港島東屋苑蝕讓潮

太古城10年輸一成 康怡三房挫至688萬 本地二手樓價未見起色，向來被「睇高一線」的港島東大型屋苑，近日爆發蝕讓潮。指標屋苑鰂魚涌太古城兩房單位，減價後以730萬元轉售，原業主持貨約10年，帳面仍輸近10%。同區另一藍籌項目康怡花園連環損手，套三房戶做價跌至688萬元，較2019年購入價帳面低逾110萬元。

美聯陳彪表示，上述太古城智星閣中層D室，實用面積約502方呎，叫價約780萬元，減價50萬元後售出，呎價約14,542元。原業主於2015年4月以約808萬元購入，帳面蝕約78萬元。

健威520萬沽 跌價26% 該行吳肇基又指，太古城本月已錄至少16宗買賣，恒星閣中層D室套三房戶，實用面積約748方呎，去年12月叫價1,250萬元，累減約122萬元，成交價1,128萬元，呎價約15,080元。

市場消息透露，康怡花園L座低層10室，實用面積約605方呎，市傳以688萬元易手，呎價約11,372元，原業主持貨約6年，物業貶值約14%。另一個F座低層戶，同屬套三房間隔，市傳成交價880萬元，約8年帳面跌價近160萬元。本月屋苑錄約11宗買賣，已超上月全月約6宗。

北角近日蝕讓成交明顯增加，世紀21日昇蔡嘉駿稱，健威花園C座低層7室兩房戶，實用面積約456方呎，放盤約3個月，減價30萬元，售價520萬元，呎價約11,404元，原業主於2018年4月購入，帳蝕190萬元，跌價約26.8%。

東港城5年損手132萬 新界二手交投增多，主因業主「狠蝕」。中原何俊傑表示，將軍澳東港城3天錄4宗成交，包括3座中低層F室，成交價588萬元，呎價約12,618元，原業主2020年買入，帳蝕132萬元。該行曾偉旗指，青衣藍澄灣6座高層H室海景戶，售價469萬元，呎價約10,399元，約5年帳貶約24.7%。

元朗5月交投回升，Grand YOHO錄約12宗買賣最多。中原王勤學表示，該盤8座低層D室兩房戶，減價61.2萬元，以718.8萬元沽出，呎價約13,461元，約5年貶值約18%。美聯翟安暉指，另一伙5座兩房戶，成交價848萬元，近7年帳蝕191萬元。市傳同區The YOHO Hub四房戶售1,336萬元，不足3年帳蝕逾「5球」。

港島東大屋苑蝕讓個案