簡訊一覽
●今年4月及首4個月，國泰航空的載客量分別按年增加36.3%及26.6%，載貨量分別升13.6%及12.4%。
●三生製藥(01530)宣布，集團與輝瑞就PD-1/VEGF雙特異性抗體（SSGJ-707）訂立許可協議。另外，輝瑞將按30日成交量加權平均價認購三生價值一億美元的普通股，發行新股份的確切條款及數目將於正式協議中釐定及最終確定。受消息刺激，三生股價昨日曾高見22元，收報19.18元，升32.27%，成交46.34億元。
●石藥集團(01093)旗下一款肺癌藥物，獲美國食品及藥物管理局（FDA），授予第3項快速通道資格。
●遠大醫藥(00512)於上周三被Assicurazioni Generali SpA在場內減持1,090.5萬股，每股均價約7.95元，持股量由5.22%降至4.91%。
●奇富科技(03660)截至今年3月底止首季賺18億元（人民幣‧下同），按年升54.6%，每股盈利6.41元。
●阿里巴巴(09988)旗下阿里雲昨宣布，與數字資產金融服務集團HashKey Group達成合作，共同加速Web3創新並推動業務增長。
●香港交易所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）核准多3個在港倉庫，均設於元朗，獲准儲存鋁合金、原鋁、銅、鎳等金屬；涉及兩間倉儲營運商，分別為Access World Logistics（Singapore）Pte. Ltd及C.Steinweg Asia Pte. Ltd. Warehouse，7月15日起生效。連同早前公布，在香港獲批的倉庫增至共7個，涉及5間倉儲營運商。
●據《2025寵物品牌網紅行銷生態報告》，今年全球寵物市場規模突破3,000億美元，預計2030年將飆升至5,000億美元，其中北美、歐洲仍是主戰場，東南亞、中東等新興市場則以逾30%的按年增長崛起。
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