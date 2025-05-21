雀巢擬首發點心債

瑞士的國際食品巨擘雀巢公司（Nestlé），據報將會首次發行俗稱點心債的離岸人民幣債，以把握離岸人民幣融資成本低企之利。集團擬透過旗下雀巢金融國際發行10年期點心債，債券將由雀巢提供擔保，集資規模及息率等詳情待定。

雀巢上月曾披露，於上季完成收購東莞食品公司徐福記餘下的少數權益，或因此需要人民幣集資來應付流動性。近期離岸人民幣流動性相對寬鬆，今年以來信用類點心債一級市場的平均發行利率近2.8厘，相較去年同期下降近60點子。本年至今，信用類點心債發行規模逾1,100億元人民幣，相較創紀錄規模的2024年同期下降25%。

僅11國獲穆迪最高評級 事實上，歐洲不少國家經濟相對穩定，信貸評級機構穆迪上周五將美國主權信用評級由最高等級「Aaa」下調至「Aa1」後，目前全球僅剩11個國家仍保有穆迪最高3A評級，當中大部分為歐洲國家，分別為澳洲、加拿大、丹麥、德國、盧森堡、荷蘭、新西蘭、挪威、新加坡、瑞典與瑞士。

歐洲經濟數據方面，德國4月生產物價指數（PPI）按年跌0.9%，跌幅大於市場預期的跌0.6%，以及修訂後前值0.2%。歐元區3月季調後經常帳錄得5.09億歐元盈餘，按月擴大逾48%，主要因為美國關稅導致貨品提早出口。

美洲方面，加拿大4月通脹按年升1.7%，雖然稍高於預期的1.6%，但較前值2.3%顯著放緩，主要因為4月1日起政府取消消費者碳稅，令當月能源價格大降12.7%。