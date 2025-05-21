澳洲減息0.25厘勢續降 澳元軟

繼2月減息四分之一厘後，澳洲央行昨日宣布再減息四分之一厘，主要是核心通脹已降至澳洲央行2至3%的目標範圍內。最新現金利率為3.85厘，乃兩年來最低水平。雖然減息舉動符合市場預期，但行長布洛克（Michele Bullock）「放鴿」，暗示未來將會再減息。澳元匯價因而下跌，兌美元曾跌0.62%至0.6418，兌港元曾報5.0246。

布洛克表示，自美國總統特朗普於4月2日宣布對全球進口產品徵收關稅後，經濟前景仍然非常不明朗，暫時未知澳洲是否要步入長期減息周期，但認為今次謹慎地減息四分之一厘是合理的做法，而央行亦有空間進一步放寬政策。

央行會後聲明更直言，全球貿易衝突的任何升級都將對經濟構成主要下行風險。全球貿易政策正在快速變化，由於環球經濟和消費需求疲弱，故該行下調澳洲今年全年經濟增速，由之前預計的2.4%降至2.1%，去年經濟增長則為1.3%；又預計通脹到2026年中期將達到峰值3.1%，然後在2027年中降至2.6%。核心通脹率預計到6月底止季度將從2.7%放緩至2.6%，符合目標區間中點的2.5%水平。

泰國首季GDP勝預期 澳新銀行（ANZ）預測，本次減息後，澳洲央行會在7月及8月議息會議減息，意味現金利率將在8月降至3.35厘。其他主流分析則預估要到年尾才會達到這水平。

同樣位於亞太區的泰國，首季國內生產總值（GDP）按年和按季升3.1%和0.7%，勝市場預期的2.9%和0.6%，主要由貨物出口、旅遊業等帶動。大華銀行認為，泰國短、中期經濟展望因美國關稅而不明朗。雖然旅業仍繼續支持經濟，但預料內部增長，特別是政府支出和家庭消費才是關鍵，維持泰國今年經濟增長2%預測不變。