GM叫停向華出口美製汽車

受中美關稅戰影響，美國通用汽車（GM）上周通知對華出口業務的員工及經銷商，將停止向中國出口小量在美國製造的汽車。

Subaru加價 本田減投資EV 公司發言人稱，目前該企在華通過合資企業與本地製造合作生產車型，透過旗下高端進口車平台Durant Guild將汽車由美國進口至中國佔集團在華銷量比例少於0.1%。鑑於經濟形勢顯著變化，決定重組Durant Guild，並優化在華營運體系。

另一方面，Subaru美國宣布將對多款車型加價。根據經銷商資料，Subaru今次加價將根據車型及配置，加幅由750至2,055美元不等。該企指加價是基於市場狀況，抵銷所增加的成本，但並未具體提及關稅或價格變動詳情。

日本車廠本田（Honda）則表示，由於電動車（EV）需求下降，將減少相關投資，2030年EV銷量佔比將從原先預計的30%下跌至20%左右，同時會轉向拓展混合動力汽車（HEV），維持預計至2030年集團汽車銷量超過360萬輛，其中HEV目標銷量料220萬至230萬輛，並會在2027年開始的4個年度在全球推出13款新混合動力車型，而新一代HEV將使用全新H標標誌。

本田行政總裁三部敏宏（Toshihiro Mibe）稱將調整截至2031年3月底止年度電氣化投資的計劃，由原定投資額為10萬億日圓，降至7萬億日圓（約3,790億港元）。

此外，特斯拉（Tesla）行政總裁（CEO）馬斯克表示，承諾在未來5年內繼續擔任CEO一職，直言希望保留該職位，以維持對公司的控制權；又提及計劃未來在政治捐款上大幅減少支出。

小馬智行首季營收增11% 在美國上市、據報已用保密形式申港上市的小馬智行宣布，第一季營收1,397.9萬美元，按年增長11.64%，主要受Robotaxi相關服務收入按季增兩倍至170萬美元所帶動；Robotruck服務收入780萬美元，按季增4.2%；牌照及應用收入450萬美元，按季大致持平。期內集團錄淨虧損3,740萬美元，較前季擴大；Non-GAAP淨虧損按季擴至2,840萬元。