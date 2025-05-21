日債認購倍數13載低 孳息急飆

日本國債孳息率突然上衝，或觸發新一輪危機，其10年期國債孳息率昨日飆升至3月尾以來的1.525厘最高水平；20年期孳息率亦升15點子，至2.611厘的2000年以來最高；40年期則飆10點子至3.591厘的歷史最高點。背後原因之一，乃日本央行維持實行去年所訂的減少買債規模計劃，以及各大金融機構因為經濟前景不穩定而抱觀望心態所致。

日本央行為日本國債的最大買家，佔市場份額達52%。自去年7月起縮減購債規模以來，日央行的長期國債持有量下降2.2%，達到576.6萬億日圓。央行並計劃每季減少4,000億日圓的債券購買量，直到2026年第一季月購買額降至2.9萬億日圓，較去年7月縮減達49.12%。

在經濟穩定時這計劃可按部就班實行，然而隨着上周五美國主權評級遭穆迪下調後，市場對債券需求突然減少。觸發孳息率飆升的是昨日日本國債拍賣，用來衡量需求的投標倍數跌至2.5倍，遠低於上月的2.96倍，也創下自2012年以來的最低水平。而量度平均價格與最低接受價格之間差距的尾差（Auction Tail）從4月的0.34飆升至昨日的1.14，為1987年以來最高水平。

國債孳息率向來是市場融資定價的指標，如今美日債息輪流上升，亦有機會令到其他國家的融資成本有上升壓力。有分析認為，日本央行或難以再量化緊縮，加息計劃未必順遂，或需要掉頭減息，甚至恢復負利率。

其中，瑞穗金融社長木原正裕昨表示，在確信日本央行不會進一步加息之前，該行不會建立大規模的投資頭寸。截至今年3月，其持有的日本國債從3年前的25.1萬億日圓銳減至8.3萬億日圓。

豐田工業傳接受Toyota收購 企業消息方面，市傳豐田工業計劃接受豐田汽車（Toyota）的收購要約，豐田汽車社長豐田章男可能最早在本月宣布達成交易。豐田汽車則發聲明，表示集團仍在評估最佳持有股份的方式，目前尚未作出決定。

另外，日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的計劃連續遭本屆和上屆美國總統反對後，消息指，日鐵為博取本屆美國政府支持，計劃向美鐵投資140億美元，包括40億美元在美國建造一座新鋼鐵廠，暫時未知加碼投資能否打動美國總統特朗普對收購放行。