美股債風險被低估

戴蒙：盈測降恐拖冧市 達利奧：信用更危 美國股市收復此前的失地後，許多投資者都為錯失撈底時機而後悔。不過，摩根大通行政總裁戴蒙警告，市場低估了美國關稅、破紀錄的美國財政赤字和國際緊張局勢帶來的風險，並預期股市可能會隨着盈利預期下修再受壓。另邊廂，大型對沖基金橋水的創始人、有「鱷王」之稱的達利奧，亦警告美國債務風險被低估。

戴蒙日前出席摩通的股東大會時表示，目前股市未能準確反映通脹上升甚至乎出現滯脹（即經濟衰退的同時通脹高企）的風險。他說︰「滯脹出現的可能性是市場預期的兩倍。」另外，他認為企業的盈利預期將進一步下降，特別是一些公司因為前景不確定性而撤回或降低業績指引，股價將進一步下跌，市盈率（PE）估值也會收縮。

對於此前穆迪下調美國主權信用評級，他坦言︰「我們有巨額赤字。」在他看來，聯儲局似乎在應對債務問題上太過自信，低估了問題的嚴重性。另邊廂，股市的表現亦未反映關稅的衝擊，市場似乎太過自滿（complacent）。一直警告美元危機的達利奧亦表示，信用評級其實還低估了美國的信用風險，真正的危機更大。

值得留意的是，在香港積金局的核准信貸評級機構中，只餘下日本的評級投資訊息中心（R&I）保留對美國的最高評級。假如R&I亦跟隨穆迪降級的話，按照現行規定，未來各款強積金基金投資於美國國債時，或將受到10%配置限額的掣肘。

道指低開 債息窄幅上落 國際清算銀行（BIS）貨幣與經濟主管申鉉松則指出，目前全球市場有大量的美元外匯掉期，規務達到113萬億美元（約881萬億港元），一旦這些掉期合約開始拆倉，特別是在金融市場波動期間，勢引發美元在短期內急速升值，要警惕這方面的風險。他又認為，這些掉期合約就如同隱藏債務，持有合約的投資者需要在某個時間點用美元兌回其他貨幣，意味着當大量合約爭相平倉時，會導致市場爭奪美元。

美股3大指數周二早段偏軟，道指曾跌145點，報42,646點；標指跌30點，報5,933點；納指跌143點，報19,072點。至於美國10年期債息於周一先升後跌，周二早市則窄幅上落，於4.4至4.5厘之間徘徊。

家得寶少賺4% 全年指引不變 此外，家得寶公布截至5月4日止一季業績，期內收入按年增9.44%至398.56億美元；純利按年跌4.63%至34.33億美元。該公司維持全年業績指引，料年度收入增長約2.8%，同店銷售升1%。

美國10年期國債孳息率