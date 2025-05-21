嗶哩嗶哩經調整轉賺3.6億

綜觀各主營業務，增值服務營業額為28.07億元，按年增加11%，主要由於直播及其他增值服務的收入增加所致；廣告營業額為19.98億元，按年增加20%，主要由於效果類廣告收入取得強勁增長所致；移動遊戲營業額為17.31億元，按年大增76%，主要由於公司的獨家授權遊戲《三國：謀定天下》的強勁表現所致；知識產權（IP）衍生品及其他營業額為4.67億元，按年減少4%。

此外，期內研發開支8.41億元，按年減少13%，主要由於研發效率改善所致。集團董事長兼首席執行官陳睿表示，期內月均活躍用戶數目以3.68億刷新歷史紀錄。隨着用戶群體日趨成熟（今年用戶的平均年齡達26歲），這些用戶不僅保持高度參與，更展現出不斷增強的消費力，且用戶的日均使用時長達到新高的108分鐘，月均付費用戶數目亦達到3,200萬的歷史新高。