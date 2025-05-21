小米自研3納米旗艦晶片大規模量產

有指小米也是繼蘋果公司（Apple Inc.）、高通和聯發科之後，全球第4家能夠發布自主研發設計3納米製程手機處理器晶片的企業。至於由投入成本來看，3納米晶片整體設計和開發費用或接近10億美元。

鴻海向印度子企注資117億 投行摩根士丹利早前已發表研究報告，上調小米目標價至62元，予「增持」評級，並預期推出新車YU7可能成為今年重要催化劑，加上人工智能物聯網（AIoT）和智能手機業務亦成增長雙引擎，預期小米股價在2030年前有望突破100元。

另邊廂，小米對手、負責組裝iPhone的鴻海發公告稱，將向其印度子公司注資15億美元（約117億港元）。據悉，鴻海目前正在印度南部建設新工廠提升產能，並擬在明年底將在美銷售的大部分iPhone改由印度進口，惟行動卻引來美國總統特朗普不滿。

花旗最新針對騰訊在其QQ瀏覽器上推出新一代AI瀏覽器QBot作出研判，指相關瀏覽器整合「混元 + DeepSeek」雙模型能力，而QQ瀏覽器截至上月有4.33億月活躍用戶及9,700萬日活躍用戶，維持予騰訊「買入」評級，目標價695元。