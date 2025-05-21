相達生物完成A輪融資 惠理領投 涉資2.6億

優先考慮在港上市 相達生物科技董事長兼首席執行官招彥燾表示，資金將用於產品商業化及更多科研工作，並對上市持開放態度，認為此輪融資屬上市的第一步，公司以香港為總部，必會優先考慮本地上市，正評估包括18A及18C（即尚未有盈利或收入的生物科技公司及特專科技公司）上市規則，均屬考慮範圍。

相達為尿液液體活檢診斷技術的開創者，正開發一系列涵蓋癌症早期篩查、女性健康及傳染病等領域的診斷方案。招指，據世界衞生組織建議市民每3年進行一次引致子宮頸癌的人類乳頭瘤病毒（HPV）的篩查，新技術下以尿液的非侵入式診斷方案即可作早期篩查，目前以在本地市場推出約半年，平均每月有數千名市民參與，相信未來有很大發展前景。最近該產品更以LDT形式在中國內地及美國推出。

料兩年後現金流轉正 他提到，公司目前仍處於虧損情況，主要用於研究開發上，料一至兩年後現金流轉正，並最終目標達致收支平衡，但仍取決於屆時的研發費用；又指公司已在不同地區有獨立的化驗所，並提前在供應鏈相關作出部署，有能力確保將關稅的影響降至最低。