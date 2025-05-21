王維基：港零售業競爭較蝕底 長遠危

內地企業攻港來勢洶洶，王維基在業績大會上指，網購平台4月商品交易額（GMV）按年下跌2.6%，但對此仍會「咪咪嘴笑」，「因同行跌幅更大」，他同時將自己比喻作考生，考試「入到試場幾難都要做落去」。儘管HKTVmall本身賺錢，但不可短視，長遠需大力投資非零售業務，例如「街市即日餸」、無人商店及生物科技，希望扭轉零售業劣勢。

濕街市發展潛力巨大 他續稱，目前本地網購業務財務上能夠自給自足，毋須擔心資源分配問題。無人商店使用新創的技術，計劃今年內在港開設首店，但目前仍處於投資階段，相信新業務在2027年前不會對集團有很重大的財務貢獻。

同時，集團看好「街市即日餸」業務，指本港濕街市的每年生意額數百億元，遠高於超級市場，認為有巨大發展潛力。王稱，目前O2O（線上線下整合）門市由早年超過100間，縮減至現時約70間，未來「唔會有好大調整」，門店數目會維持在現水平，相信與香港郵政合作的自提服務會提升客戶體驗。

強調不賣盤及私有化 至於早前傳出賣盤消息，王維基直言：「股東不要有任何幻想」，「唔賣盤、唔私有化等，暫時唔會再縮門店，亦唔會做外賣生意」，「香港從未有外賣營運商實現盈利，而且看不到外賣業務對消費者的價值」；又強調大股東之間未有任何引入新股東、發新股、賣盤的討論、接觸、計劃；目前大股東連同主席持股超過50%，暫沒有回購計劃，會按市況而變。