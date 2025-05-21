攜程按季多賺近倍 股價挫

以非公認會計準則（Non-GAAP）計，截至今年3月底止首季而言，攜程淨利潤錄41.88億元，按季及按年各升37.85%及3.27%。經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）亦按年升6.86%，按季升幅也維持強勢，增約42.51%。執行主席梁建章指，旅遊業在消費需求穩健及政策利好的雙重支持下保持強勁增長勢頭。

OTA平台預訂增超過60% 集團指，首季海外旅遊方面，國際網上旅行中介（OTA）平台上的整體旅遊預訂量按年增逾60%，亞太地區仍是主要的增長引擎。至於入境旅遊，中國正日益成為全球旅客熱門目的地，入境旅遊市場增長強勁。首季各國入境中國的旅客量較去年同期增長40%，其中75%旅客來自免簽證地區。季內，攜程平台入境遊預訂量按年勁升超過一倍，來自亞太主要免簽證地區的酒店預訂量更急升逾2.4倍。

綜觀首季攜程各業務分類表現，兩大業務收入來源住宿預訂及交通票務分別錄55.41億元及54.18億元，按年升23.24%及8.36%；旅遊度假業務營業收入為9.47億元，上升7.24%；商旅管理業務營業收入則為5.73億元，增加12.13%。

另一方面，佔總收入約25%的產品研發費用為35.25億元，按年及按季僅升13.38%及3.76%。隨着公司持續加大人工智能（AI）相關投資，AI成為提升用戶體驗和優化預訂流程的關鍵工具。

在規劃階段，集團的AI助理TripGenie的平均用戶對話時長增長約50%，反映市場對AI驅動的旅遊服務興趣逐漸增加。在售後階段，其AI聊天機械人和自助服務工具處理超過80%的諮詢量。

華住淨利潤8.9億 升35% 投行花旗在報告指，攜程首季收入符預期，非公認會計準則的純利更較市場預期高出9%，經調整營運利潤率達29.2%，續予該企美股目標價75美元和「買入」評級。瑞銀亦認為，攜程總營運支出低於該行預期，預計市場對其季績反應將傾向中性，同時期待集團第二季及今年增長前景的更多細節，鑑於內地五一長假期間的穩健旅遊需求，也給予其美股評級「買入」，目標價76美元。

攜程及華住首季業績概覽