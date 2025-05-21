普徠仕削亞股配置 多持現金

隨着關稅戰引發全球宏觀市場環境的變化，許多機構投資者都開始重新調整倉位。美國大型基金公司普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，因應關稅和貿易可能對經濟增長構成阻力，現時對股票持偏低比重，對現金則持偏高比重。他將亞洲（日本除外）股票的配置下調至「中性」，因為該地區為美國報復性關稅的主要目標之一，且目前未見明確解決方案。

他認為，目前政策不確定性增加、資本開支或盈利預期下調可能進一步影響股市表現。就股票的配置而言，繼續偏好估值較為合理的價值型股票。同時，由於通脹風險上升，提高對實物資產股票的配置至偏高比重，以更好地保護投資組合免受通脹衝擊；直言︰「就地區而言，我們認為美國以外市場，特別是歐洲，具有更吸引機會，因當地估值更具吸引力，而且在財政支出增加和央行寬鬆政策支持下，市場情緒有所改善。」

華黃金進口量11個月新高 另外，美國財政政策可能導致債券供應增加，對利率構成上行壓力，故對債券維持低配。同時，他提高對短期通脹掛鈎債券（TIPS）的配置至偏高比重，以及增加全球投資級別債券（已對沖）的比重，來增加投資組合對通脹敏感度及降低對美國存續期的配置。

金融市場波動之際，黃金受到亞洲投資者追捧。中國海關總署數據顯示，上月黃金進口總量達到127.5噸，創11個月新高，按月增幅達到73%。現貨金價周二則於每安士3,200至3,240美元之間上下浮動。