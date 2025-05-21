安聯貿易︰45%企業憂出口額跌

由美國發動的貿易戰仍然充滿變數，但可以肯定的是，全球各地企業的經營都受到影響。安聯貿易於4月初所謂的「解放日」（即美國總統特朗普正式宣布一系列對等關稅之日）前後進行的一項出口企業調查顯示，有近60%企業預計貿易戰將帶來負面影響，45%企業預計出口額會下降。

近半預計違約風險增 除了對出口額的直接影響外，關稅戰同樣改變企業對付款期限的預期，「解放日」後，25%出口商預計付款期限將延長超過7日，較之前激增13個百分點。48%出口商預計違約風險增加，反映出全球貿易環境整體在惡化；只有11%出口企業預期仍能在30日內收到貨款，而且美國、中國和德國等主要出口國的這一比例明顯更低。

安聯貿易亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋表示，在中美最新達成撤回部分關稅的協議後，美國對華進口的平均有效關稅約為39%，仍遠高於特朗普第二任期前的13%。整體而言，她估計中國今年經濟增長仍能夠落在5%左右（按照基本預測，今年增長4.5%，明年增4.2%），主要是由政府的財政及貨幣政策支援推動，並料中國人民銀行今年內仍會再減息兩次，每次0.1厘。

她表示，在此背景下，「友岸外判」（Friend-shoring，即企業將生產供應鏈，轉移至與出口目的地市場屬地緣政治同盟地區）的趨勢可能持續升溫，歐洲和拉美成為中國企業轉移生產線的選擇。

中美貿易難全面脫鈎 儘管她預期中美在貿易方面會繼續逐步走向「去風險化」（Derisking），甚至局部「脫鈎」（Decoupling），但不認為中美會全面脫鈎。原因是美國進口的中國商品之中，有45%屬於關鍵依賴領域，即美國需要淨進口、且中國佔據全球一半以上出口量的貨品。這亦意味着，美國難以在中國以外找到其他充足的進口來源。

對於未來的關稅變化，她預期美國對華關稅會停留在平均39%的水平，但承認情況仍充滿不確定性；最壞的情況是關稅率升至158%，在此情景下，今年中國最大的出口損失將達到1,080億美元。

安聯貿易的調查覆蓋全球9個關鍵經濟體，佔全球本地生產總值（GDP）約60%，並對4,500家出口商進行調查。本次調查於橫跨4月初美國的關稅政策出台，惟未反映最近中美雙方協議撤回部分關稅的影響。