內地存息降幅超LPR 或預留再減空間

由於中國7天期逆回購利率近兩周前已調降0.1厘，昨出爐的貸款市場報價利率（LPR）年內首次下調0.1厘，6大內銀昨亦如期集體調低人民幣存款利率，較具指標性的一年期定存普遍降至0.95厘，終失守一厘大關，為2022年9月存款利率市場化調整機制建立以來，銀行體系再次調降存息。分析指，存貸息「雙降」組合拳對金融機構的盈利能力帶來關鍵支撐，存息比LPR降幅更大，或為再次降息預留空間。

相比一年期及5年期定期存款利率的0.15厘及0.25厘減幅，中國人民銀行昨公布，一年期及5年期LPR同步減息0.1厘，分別降至3厘及3.5厘，打破半年不變形勢。

人行單日淨投放1770億 對於今次存息降幅多於LPR，內地券商民生証券認為，在美元弱、中美貿易談判取得實質進展的背景下，近期人民幣兌每美元匯率朝7.2算企穩，令國內貨幣寬鬆壓力相應減輕，存息更大幅下調也為再次降息預留空間，以隨時應對關稅衝擊下的經濟顛簸。

中信証券首席經濟學家明明亦指，存款、LPR降息同步落地，兼顧支持實體經濟和穩定息差。換言之，此舉有助降低銀行負債成本。人行昨進行3,570億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購，單日淨投放1,770億元。而周二由官方開出的人民幣中間價則報7.1931兌每美元，按日回調15點子。

上月證券印花稅飆49% 降息有望增加資本市場的流動性，今年首4個月內地證券交易印花稅錄535億元，按年續飆57.8%，即4月進帳124億元，按年多49.39%。反觀上月非稅收入僅微升1.66%，而稅收實現年內首次增長1.9%。即使首4個月一般公共預算收入按年跌幅收窄至0.4%，但期內一般公共預算支出增長提速至4.6%，故首4個月公共預算赤字仍擴至1.29萬億元，按年再增五成。另外，國家統計局公布，4月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為15.8%，創4個月低。