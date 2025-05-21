高盛上調明後年樓價預測 大摩提高領展太地目標價

近期本港銀行同業拆息（HIBOR）跌跌不休，投行高盛表示，若然與樓按有關的一個月HIBOR續跌，可以提振本港樓價及地產股。但國際評級機構惠譽指，並不預期這會對香港住宅物業交易及貸款量有顯著刺激，除非HIBOR維持低水平一段時間。

高盛發表的研究報告指出，維持今年樓價持平預測不變，惟調高2026年及2027年樓價預測，由上升3%及4%，調高到上升5至6%。此外，該行預期一個月HIBOR於2025至2027年平均為3.25厘、2.85厘及2.71厘，相信較低的HIBOR有助住宅物業價格及開發商的借貸成本。

該行亦調高太地目標價12%至18元，維持「與大市同步」評級，並上調集團每股派息預測6至10%，料集團核心投資物業組合可支持現金流。

惠譽仍看淡商廈市況 大摩指，相比環球同業，本港房地產商較傾向持有資產，因此面對內地及本港宏觀經濟疲弱，房地產板塊持續被市場下調估值，估計個別企業包括領展、太地願意出售非核心資產，將對派息前景及股東回報起正面作用。

然而，惠譽表示，若HIBOR持續回落，雖然有助部分緩解香港銀行資產質素的壓力，但對應付商業物業的高空置率沒有幫助，需有待商業活動廣泛復甦，因為本地營商情況取決於全球貿易環境，惟美國關稅的影響仍存在不確定性。