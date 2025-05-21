港元一個月拆息插穿一厘

港元一個月期拆息

據香港銀行公會昨日公布的香港銀行同業拆息（HIBOR）數據，與按揭利率相關的一個月拆息按日再跌約23點子，失守一厘水平，低見約0.96厘的近3年新低。以平均按揭額500萬元，實際按息為H加1.3厘，即2.26厘，30年期計，每月供款較月初減少逾3,300元，減幅達14.9%。

隔夜拆息昨跌至0.02667厘；3個月拆息亦跌至1.98726厘。不過，12個月拆息持續向上，昨報3.26595厘。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，一個月期拆息由月初累計下跌達3厘，其昨日與美息差拉闊至逾3厘之現象在過往罕見，預計當銀行體系結餘大幅供過於求的狀況回復正常化，拆息或逐步回升，料本港H按實際息率將主要在兩厘多至三厘多區間上落。

惟她提醒，銀行並非以H按息率計算入息要求，而是以H按之封頂息率計算供款佔入息比率，故此置業人士應該確保有足夠入息水平符合要求，以免失卻預算。此外，H按計劃一般用一個月拆息作為基準，於每月供樓結算日以當天HIBOR計算當月實際按息，並與封頂息率比較，取低者作為當月供樓利息。

金管：低息未必持續 經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦表示，現時HIBOR處於低水平，H按供樓人士的利息低於鎖息上限，比P按供樓更為優惠，其優勢已即時反映出來。即使未來息口有機會回升，H按業主仍可繼續以封頂息率供樓，屬「進可攻、退可守」的按揭計劃，料H按將主導市場，H按選用比例亦會再次回升。

金管局總裁余偉文在《匯思》表示，當前全球貿易和經濟前景甚不明朗，環球金融市場頗為波動、資金流向變化頻繁，影響着香港資本、匯率及利率市場，目前的低利率環境未必持續，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮港元可能進一步回軟、港息可能回升等的各種可能性，並管理好相關風險。

余指出，從宏觀經濟角度看，較低息率有利於目前香港整體經濟環境，但未來一段時間港匯及港息走勢仍存在較多變數，主要在於需求方面，一些比較確定、可預見的資金需求包括新股集資活動、5月至6月的股票派息高峰期、半年結等季節性因素；而比較不確定的因素，包括美國聯儲局貨幣政策和美息走向、股票投資市場氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等。