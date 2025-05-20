宏觀剖析：貿戰緩和 華對美出口短期看升

備受關注的中美經貿高層會談日前結束，會議取得「實質性進展」，雙方同時大幅降低所謂對等關稅稅率，這一結果超出市場預期。中美兩國均將對等關稅稅率從125%降至10%，最先開始在4月2日加徵的34%對等關稅中的24%暫緩90天執行，此後出台的所有報復性關稅都得以取消。雙方還將建立機制，保持溝通，並就相關經貿議題進行協商和開展工作層面磋商。此前美國對華加徵的20%關稅（與芬太尼管控相關），以及針對鋼鐵、鋁和汽車產品的232條款行業關稅仍然有效。

此次加徵關稅稅率下降後，估算2025年以來美國對中國產品的加權平均關稅率（從價）提高約30%，此次關稅下調之前則為提高約96%，加上此前特朗普政府第一任期和拜登政府已經徵收的關稅，估算美國對中國產品的總加權平均關稅稅率目前約為43.5%。

關稅仍存不確定性 鑑於中美在一些基本問題上存在顯著分歧，未來90天的暫緩期間和結束之後，中美貿易談判仍然存在較大不確定性。從較樂觀的預測來看，此前加徵的20%芬太尼關稅有可能部分下調，或和24%對等關稅的暫緩期有可能繼續延長。相反，未來幾個月美國關稅加徵政策也可能出現一些明顯反覆，包括目前暫停加徵的24%對等關稅可能會部分或全部再次加徵，類似2018至2019年中美貿易摩擦期間所發生的情況。

如果未來3至4個季度美國加徵關稅保持目前20%芬太尼關稅和10%的所謂對等關稅，沒有進一步升級，估計關稅加徵對中國國內生產總值（GDP）增長的拖累可能為一至1.5個百分點，這一衝擊小於此前基準情形的估算（拖累GDP增長兩個百分點）。

人行或再降息0.3厘 近期中美貿易緊張局勢緩和，可能會降低2025年額外財政刺激加碼的潛在規模。在20%的芬太尼關稅及10%所謂對等關稅的情形下，在兩會財政支持計劃的基礎上，財政赤字率佔GDP比重可能只會再額外擴張不到一個百分點，小於之前基準假設的1.5至兩個百分點。財政刺激措施加碼的出台時間點也可能晚於之前預測的第三季度初。

正如之前所述，額外的財政政策支持可用於減輕出口商和製造商受到的關稅衝擊；支持地方政府財政和基建支出；進一步擴大消費以舊換新，並推出新的支持措施；以及增加社保支出和對居民部門的補貼（包括育兒和生育補貼）。鑑於4月份房地產市場再次轉弱，預計政府將進一步推動房地產去庫存。在通縮壓力持續和不確定性高企的情況下，繼5月初降低政策利率0.1厘，預計中國人民銀行將在年內再降息0.2至0.3厘。

料今年GDP最多增4% 與之前的基準預測（2025年實際GDP增長3.4%）相比，中美貿易戰緩和意味着出口和經濟增長所受衝擊降低，但年內的額外政策刺激規模也可能更加溫和。不確定性持續較多，可能會繼續遏抑企業信心和資本支出，而在90天的暫緩期內中國企業可能持續對美國市場搶出口。現時認為中國今年GDP增速或達到3.7至4%，具體取決於美國對中國產品最終加徵關稅幅度和國內額外政策刺激加碼的實際規模。

鑑於中國可能仍需要將部分美國訂單轉為內銷，通縮壓力可能會持續更長時間，全年人民幣兌每美元匯率或在7至7.5區間內波動。鑑於近期中美貿易戰緩和，人民幣匯率可能更為趨近偏強區間。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家 汪濤