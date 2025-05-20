未補價公居屋：龍門居減16%蝕賣318萬

未補價第二市場再錄蝕讓吸客個案。屯門居屋龍門居一個兩房單位，減價約16.3%後，以318萬元成交，原業主持貨約6年，帳面虧損約32萬元。

祥益黃慶德表示，上述單位為16座低層A室，實用面積約431方呎，有裝修，望河景，叫價380萬元放售，獲同區綠表客承接，成交呎價約7,378元；單位2019年購入價約350萬元，帳面貶值約9.1%。

收緊富戶政策下，公屋第二市場成交增加。該行黃文樂指，同區山景邨景麗樓中層A7室，實用面積約294方呎，區內綠表客以83萬元購入，呎價約2,823元。

青衣邨375呎180萬售 中原黃淑賢稱，青衣5月錄至少3宗低於200萬元的公屋成交，其中，青衣邨宜偉樓高層4室，實用面積約375方呎，最初叫價210萬元，調低至190萬元後，終獲綠表公屋客以180萬元承接，呎價約4,800元。

美聯林健偉表示，將軍澳公屋寶林邨寶智樓中層17室，實用面積約381方呎，屬三房設計，叫價240萬元，放盤約5個月，獲外區綠表客以208萬元承接，呎價約5,459元。