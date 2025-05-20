二手劈價：珀麗灣一房售338萬9年低 溱柏360萬沽

二手樓價進一步回落，私人屋苑上車價跌至「3字頭」成常態。馬灣珀麗灣一房單位最近劈價至338萬元才獲承接，屬屋苑約9年新低價。元朗溱柏一房戶成交價360.8萬元，屬同戶型二手新低價。

中原溫詩雁表示，珀麗灣17座低層B室，實用面積約372方呎，望園景，市場放盤多時，去年10月降價至350萬元，單位仍有租客居住，不設睇樓，再減價12萬元售出，呎價約9,086元，做價較去年11月低位再平10萬元，創下屋苑2016年後新低。

高爾夫‧御苑貶四成 該行王勤學稱，溱柏6座高層G室，實用面積約457方呎，叫價390萬元，減價約29.2萬元沽出，呎價約7,895元，成交價及呎價均創屋苑二手市場一房戶歷史新低，原業主持貨約12年，帳面僅獲利約5.5%。他指，元朗過去周末連錄約17宗二手買賣，屬近兩個月最旺。

同區原築兩房戶成交價再跌穿「4球」。美聯張國成表示，單位為2座中層D室，實用面積約450方呎，最近叫價430萬元，議價後獲上車客以399萬元即睇即買，呎價約8,867元，原業主2017年6月以500萬元購入，帳面貶值約20.2%。

北區高爾夫‧御苑連錄勁蝕逾40%轉讓。中原賴作智指，該盤7座中層G室開放式戶，實用面積約280方呎，2022年已叫價約450萬元放售，最終以298萬元易手，呎價約10,643元，原業主於2018年以約505萬元購入，約7年帳蝕約207萬元，跌價約41%。

康怡兩房跌穿六球 二手業主加快出貨套現。祥益黃慶德稱，屯門海翠花園6座高層H室全海景戶，實用面積約609方呎，由父母助兒子支付首期，以540萬元購入，呎價約8,867元。原業主持貨兩年多，帳面蝕約68萬元。

港島藍籌方面，市場消息透露，鰂魚涌康怡花園R座中層11室，兩房設計，成交價590萬元，呎價約12,661元。同類型單位2021年以863萬元登記售出，高位跌價約31.6%。