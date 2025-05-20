豪宅銀主盤：薄扶林屋被接管 估值4.3億

港島區薄扶林洋房項目淪銀主盤被推出市場放售。由人稱「磁帶大王」的資深投資者陳秉志持有自用多年的域多利道188號項目，被接管人推出市場放售，物業最新估值為4.3億元。

第一太平戴維斯獲接管人委託代理公開邀約出售上述物業，項目地盤面積約15,240方呎，單位實用面積約6,083方呎，擁全海景景觀，以現狀交吉形式出售，公開邀約截止日期為今年7月8日。

該物業現為一幢3層高獨立大宅，連一層地庫，有獨立車路直達物業，並有一個佔地約1.8萬方呎的花園，其中約9,365方呎屬政府短期租約。

該公司投資部首席資深董事溫武忠稱，物業業主八十年代起自用至今，該地重建後最大樓面面積可逾1.8萬方呎，或涉及補地價。以可重建樓面計算，每方呎樓面地價估值低於2.4萬元。

聚豪居相連戶招標 另方面，仲量聯行獲銀主委任代理招標放售淺水灣道27號聚豪居4樓A及B室相連大宅，截標日期為下月27日。是次放售的海景相連戶，實用面積共約4,420方呎，將按現狀及以非交吉形式出售。