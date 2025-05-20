新盤趁旺群起吸客

UNI Residence首批單位所有一房戶售價均低於500萬元。左為鍾志霖，右為周銘禧。

UNI Residence 410萬起 新盤群起出籠，沙田全新盤UNI Residence昨日開價，一房戶折實售價410萬元起，平均呎價約15,481元。西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期銷情報捷，昨乘勢提價加推，不排除周六「晒冷」推售餘下單位。香港仔黃竹坑站上蓋滶晨，亦部署短期內率先招標發售大單位。

首批單位涵蓋40伙一房戶及10伙兩房戶，實用面積291至394方呎，扣除最高20%折扣，售價410萬至698萬元，呎價約13,882至17,716元，所有一房戶均低於500萬元，入場單位為3樓D室一房戶，實用面積293方呎。

一房及兩房示範單位今開放 萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目設有一房及兩房交標準示範單位，今日正式對外開放。他並透露住客會所將提供健身室、兒童玩樂空間及燒烤場等設施。

資料顯示，沙田區對上一個開價全新盤，為2021年10月的星凱‧堤岸，首批平均呎價約18,888元。位置較近的大圍站柏傲莊III則於同年5月公布首張價單，平均呎價約19,999元。

此外，萬科香港的大埔上然II昨連沽10伙，成交價介乎341.3萬至540萬元，單日套現4,012.4萬元。

南豐集團的將軍澳日出康城LP10招標沽出2A座52樓B室連平台戶，四房雙套房間隔，連車位成交價4,333.5萬元，呎價約21,700元。