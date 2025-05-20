簡訊一覽
●阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團擬分拆上市的海外業務──螞蟻國際，據報去年收入近30億美元（約234億港元），並連續兩年錄得經調整後利潤。
●石四藥集團(02005)獲主席曲繼廣於周一在場內增持50萬股，每股均價2.93元，持股量增至39.61%。
●IDC解決方案服務商雲工場科技(02512)公布，主席兼行政總裁孫濤計劃出售最多6,900萬股股份，約佔公司已發行股本的15%，完成後其持股比例將降至60%。
●白雲山(00874)宣布，今起其附屬廣州醫藥在全國中小企股份轉讓系統（新三板）正式掛牌並公開轉讓。
●首都創投(02324)發盈警，預期截至今年3月底止半年按年將轉盈為虧，主要是集團持作買賣資產的表現由去年同期錄溢利約4,140萬元，轉為蝕約740萬元。
●健倍苗苗(02161)發盈喜，預期截至今年3月底止年度純利將按年增加不少於50%。
●快手(01024)旗下快手電商發布「618購物節」首日戰報，稱相比去年同期，快手電商泛貨架商品卡商品交易總額（GMV）按年增長2.82倍，搜索GMV按年增加7.53倍，直播間GMV按年增長92%。
●香港交易所(00388)宣布，委任許亮華於今年6月9日起接替劉碧茵出任集團財務總監，而劉碧茵將繼續擔任港交所首席營運總監職務。
●金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年4月底為2.02厘，按月跌5點子，主要反映月內存款的加權資金成本減少。
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