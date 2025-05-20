瑞安航空上年少賺15%

總部在愛爾蘭的廉航公司瑞安航空（Ryanair）在截至今年3月底止年度減票價平均7%，雖然令乘客量按年上升8.98%至兩億人次，營運收益上升3.75%至139.48億歐元，但純利不升反降15.93%至16.11億歐元（約142.05億港元）。該公司表示，經過謹慎地預計，2026財年大部分票價跌幅將基本恢復，將帶來合理的淨利潤增長。

業績報告指出，該公司「嚴重面臨」關稅戰、宏觀經濟衝擊和地緣政治衝突帶來的風險，故對於今年營運表現展望「提供任何有意義的指引還為時過早」，惟仍計劃在未來12個月回購7.5億歐元股份。

至於中東的卡塔爾航空昨日發表初步業績。在3月底止年度按年多賺5億美元或約30%，至215億美元（約1,677億港元）。公司稱，成功在整個行業建立了戰略合作夥伴關係，有利於在政治或經濟不斷變化的環境面前保持靈活。

Lalamove進軍阿聯酋 事實上，中東富裕國家為現今世界經濟較穩定地區。即時送貨平台Lalamove昨日宣布，正式在阿聯酋市場開展業務，配送服務現已全面覆蓋杜拜，更可送貨至沙迦和阿布扎比。

由特朗普挑起的關稅戰震動全球，連歐洲著名投行瑞銀也中招。外媒引述一份日期為5月9日的投資表現文件顯示，一名瑞銀客戶2月投資外匯衍生產品，該衍生品押注美元兌瑞士法郎走勢，結果損失超過50%投資，另有3名客戶在這些衍生產品上的累計損失超過400萬瑞士法郎（約3,753.94萬港元），瑞銀正與購買複雜外匯衍生產品蒙受重大投資損失的客戶商討賠償事宜。

歐洲數據方面，歐元區4月消費物價指數終值與初值持平，按年升2.2%，符預期。