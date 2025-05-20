英樓價創新高 按月升幅放緩

英國樓宇庫存上升，樓價升幅放緩。當地最大地產代理網站Rightmove公布樓價指數報告，指出5月全英平均樓價創新高達37.95萬英鎊（約396.67萬港元），但按月增幅僅0.6%，為自2016年以來最低的5月升幅。

綜合分析指出，英國樓宇買家負擔能力改善，過去一年薪酬升逾5%，高於同期樓價漲1.2%；此外英倫銀行多次減息後，最新兩年期按揭利率為3.72厘，按年下降1.03厘。然而樓價仍「升少截」，原因之一是買家提前於政府4月1日加印花稅前入市，消化了部分購買力。其二是放盤量按年大增14%，為10年來庫存最多，賣方叫價要收斂來吸引買家。第三是地緣政治和經濟風險，令買家暫緩買樓計劃。

英脫歐後首與歐盟辦峰會 英國雖然率先與美國達成貿易協議，但經濟前景仍然不確定，故不得不與鄰近地區加緊合作。據報英國將與歐盟在倫敦舉行雙邊峰會，為英國「脫歐」5年後首次。首相府日前宣布，首相施紀賢將尋求與27個歐盟成員國達成協議，建立強化、前瞻性的夥伴關係。報道引述歐洲外交官表示，仍有一些細節問題需要解決，但信號是相當積極，料雙方會達成共識，又指英國願意在經濟問題上向歐盟靠攏。

同為英聯邦國家的澳洲，在聯邦選舉結束後似乎亦對美國避之則吉。貿易部長法雷爾（Don Farrell）明確地拒絕加入美國特朗普政府針對中國的貿易施壓行動；他又說，澳洲將根據自身國家利益決定對中政策，而非追隨美國對華立場。

法雷爾強調，中國是澳洲最重要的貿易夥伴，其貿易價值遠超過美國。他直言：「對中國的貿易對我們來說比對美國重要10倍。」