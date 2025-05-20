日擬補貼Tesla充電站作貿談籌碼

日本和美國經已進行兩次關稅談判，但暫時未有任何共識可公布。日方首席談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正預計會親赴華盛頓展開新一輪談判。據報日方新一個談判籌碼，可能是為特斯拉（Tesla）在日本設置超級充電站提供補貼。

目前日本僅對自家充電規格「CHAdeMO」提供建設補助，特斯拉的超級充電站尚未涵蓋在內。美國貿易代表辦公室（USTR）曾對此表達關注，認為對外資電動車品牌不公平，並敦促日本改善市場競爭環境。

日方雖願意討論降低美方對日本汽車及零組件的高額關稅，但全面取消仍具挑戰。赤澤強調，日本的終極目標是全面免除汽車關稅，並不接受片面讓步。日本首相石破茂也重申，政府將採取一切必要措施，應對美方施壓，必要時將考慮強化對應策略。

日股跌 Yen兌港元曾見5.4 評級機構穆迪上周五下調美國的主權信用評級，市場上沽美元資產的氣氛甚濃，但暫未能惠及日本股市。日經平均指數昨日挫0.6%至37,498點收市。東證指數亦跌兩點至2,738點。巖井Cosmo證券投資研究部總經理有澤正一指出：「如果美元被拋售，日圓將走強，這對日本出口商不利。」

由於避險需求增加，日圓兌每美元昨日曾升約0.5%，曾報144.77；每百日圓兌港元曾報約5.4008。日本央行副行長內田真一昨日出席國會會議時表示，如果日本經濟從美國加徵關稅的負面預期中反彈，而基礎通脹率保持在央行目標2%附近的話，央行將會繼續加息。

他說，近期日本物價上漲，主要是因為進口成本增加，以及稻米等食品價格上揚。在各國貿易政策的前景及其潛在影響存在「極高不確定性」的背景下，日本央行將會不帶任何預設立場，而是根據實際的經濟和物價數據來判斷其發展是否符合預期。