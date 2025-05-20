美信用降級債息揚 道指早段挫317

受到穆迪下調美國信用評級影響，美國國債遭到拋售，30年期國債孳息率一度升穿5厘，而10年期國債孳息率亦高見4.56厘，惟及後升幅收窄。與此同時，美股3大指數周一早段偏軟，道指曾跌317點，報42,337點；標指跌62點，報5,895點；納指跌273點，報18,937點。

大摩：美股低吸良機 儘管金融市場對於信用降級反應負面，但過去曾經是美股大淡友、如今已改變立場看好的摩根士丹利投資總監威爾遜（Michael Wilson）認為，這次是吸納美股的好時機。他解釋指，由於與中美的貿易戰暫時休戰，降低美國經濟衰退的可能性，加上最近美國業績期結束，關稅帶來的不確定性未有對企業經營構成太大的影響，故看好美股下跌後可以反彈。

他續表示，儘管未來數月美國貿易數據料將略顯疲軟，但近期企業盈利預期上調，仍預示着股市將進一步上漲。

紐約梅隆銀行市場宏觀策略主管Bob Savage則認為，雖然市場波動可能會吸引投資者入市炒作，但這種炒風不可持續。隨着美債的孳息率曲線進一步陡化，即長期孳息率相較於短期孳息率更大幅度走高，美元會進一步下跌。他亦提醒，貿易戰暫時緩解，不足以解決所有未來經濟及通脹惡化的風險。

面對前景的高度不確定，聯儲局官員亦多次重申保守的貨幣政策立場。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國評級遭下調可能會產生連鎖效應，可能要等3至6個月觀察影響。今年沒有貨幣政策投票權的他表示，傾向支持今年內僅減息一次。

美財長歸因上屆開支大 美國財長貝森特試圖淡化降級的影響，稱穆迪的做法是基於過往政府的做法。他稱︰「我們所繼承的是拜登政府過往4年的開支政策。」而本屆政府則決心降低支出，同時促進經濟增長。

企業消息方面，股神巴菲特早前宣布年底退休後，其接班人阿貝爾透露，明年巴菲特仍打算出席股東周年大會，惟不會像以往那樣在台上主持大局、回答股東問題；只會與其他公司董事一樣列席在旁。另外，有傳沙特國營化工巨頭Sabic有意分拆其燃氣業務上市，惟未有任何時間表。