AI基建料數萬億美元

英偉達睇好代理式AI機械人發展 人工智能（AI）熱潮未有因為時間而冷卻，甚至因為日新月異的技術發展，炒作反而變得更加頻繁。作為全球AI概念龍頭股——英偉達（Nvidia），其行政總裁黃仁勳表示，AI就如同電力、互聯網，是一項影響全球的科技革命，而AI基礎設施業將達數萬億美元。在他提出的AI發展願景中，未來AI發展的方向將會是有獨立思考、決策能力的「代理式AI」（Agentic AI），這一領域接下來將變得非常重要。

黃仁勳說，過去數年，所有人一直在談論生成式AI（Genarative AI）。這種AI不僅能理解，還能創造，可以文字生成更多文字內容，甚至乎以文字生成圖片、影片；又或者反過來用影片生成文字、幾乎任何形式都能轉換。不過，這些都是要依靠人類主動輸入準確內容，才能夠得到理想的回饋。

而「代理式AI」能像人類一樣行事：接到目標後，分步分析，推理最佳行動方案，考慮後果，然後開始執行計劃。計劃可能包含研究、操作工具，或向其他AI代理協作。這種形式的AI本質是「理解、思考、行動」──這正是機械人技術的核心，「代理式AI」即等同於數碼化的自主決策機械人。

在他設想的AI發展藍圖中，「代理式AI」所需算力將會是目前的100至1,000倍，而通用型的機械人也是下一個萬億美元的產業。

海外總部落戶台北士林 在未來，英偉達所做的不是提供AI伺服器、數據中心這麼簡單，而是在做AI工廠。他說︰「如今所謂的AI數據中心，其實更應該稱為AI工廠。只要你投入能源，就能產出極具價值的東西，這些東西被稱為『代幣』（tokens）。」他所指的「代幣」，是指能夠轉化為AI算力的代幣，是AI模型運算中的常見單位。

他又宣布，英偉達的海外總部Nvidia Constellation將落腳在台北北投士林科技園區。他表示，台灣現在的辦公室太小，但公司成長很快，所以要找一個更大的辦公室。該公司近期開出全球上千個職位空缺，其中台灣佔94個。

高通將推數據中心CPU AI的前景亦吸引更多晶片公司拓展業務。一直專注手機及通訊網絡晶片領域的高通（Qualcomm）宣布，將推出一款面向數據中心的特製中央處理器（CPU）晶片，該CPU可與英偉達的圖像處理器（GPU）產品相互結合使用。此舉亦是高通打入AI基建及數據中心領域戰略的關鍵一步。

儘管目前在AI及晶片領域，美企遙遙領先，一直帶領着各類科技的進步。不過，摩根士丹利研究報告指，美國的實體AI發展離不開中國內地，因為後者在設備生產方面有着很明顯的優勢。報告預期，中美企業將會展開大量合作，而正在研發人形機械人的電動車公司特斯拉（Tesla）將會成為雙方合作的關鍵，因為其在引進中國生產技術方面有着領先優勢。

英偉達年內股價表現