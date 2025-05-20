港財會界滿意薪酬比例急降

特許公認會計師公會（ACCA）公布最新《全球人才趨勢》調查，發現全球經濟信心明顯下降，香港的財務及會計（財會）業界受訪者對薪酬不滿情緒上升，逾三成投身副業追求多元化發展。

37%從事副業滿足財務需求 調查結果顯示，由於科技發展速度超預期，受訪者愈來愈擔心科技會影響甚至取代他們的工作。此外，37%受訪者從事額外工作以滿足財務需求和職業抱負。

香港受訪者對目前薪酬水平的不滿情緒加劇，只有43%人滿意其薪酬水平（2024年為53%）；49%受訪者正考慮在未來12個月內要求加薪（2024年為43%）；45%受訪者選擇離開現職公司，以獲取更佳薪酬及獎勵（2024年為37%）。37%香港受訪者正從事額外工作，通常是慈善或教育相關，或者自由工作。

在有關未來最有價值的能力方面，雖然20%香港受訪者認為是使用AI，但有14%人認為是解決問題的能力。與全球其他地方相比，香港受訪者因認同公司在環境（38%）、社會和人權問題（68%）的立場而決定入職的比例較低，全球比例分別為62%及79%。

雖然在過去兩年，全球不同地方對混合工作模式仍有一定需求，包括64%香港受訪者傾向混合工作方式，但愈來愈多受訪者（2025年為29%；2024年為21%）傾向返回辦公室工作，反映面對面工作及團隊合作的重要性。

此外，18%香港受訪者擔心經濟狀況將影響就業機會，對通脹和生活成本的憂慮亦加劇。在香港，認為需要公司提供更多心理健康支持的受訪者比例上升至63%。

然而，香港僅有28%受訪者表示具備成為企業家的職業抱負，明顯低於全球平均的52%，亦低於鄰近地區如內地（38%）和新加坡（37%）。另全球有67%受訪者有意從事聚焦可持續發展議題的會計職涯；相較之下，香港比例為48%，顯著低於全球平均水平及鄰近市場（內地為69%，新加坡為61%）。

港財會界對薪酬不滿佔比升