零跑季蝕億三 賣車飆1.6倍

要留意，該企提及今年1至4月出口13,632輛車，是造車新勢力品牌中出口量最大的車企，其中首季度出口量佔7,546輛。回顧首季，零跑交付87,552輛車，按年增長1.62倍。期內毛利率為14.9%，收入100.2億元，按年升1.87倍。

吉汽目標價提高至29元 美銀證券又稱，吉汽首季淨收入符合早前公布的盈利預告，因計入匯兌損益影響後，集團經調整盈利按年增長1.23倍；每輛車淨利潤預計為4,900元，按年增長50%。

此外，中銀國際研究報告指，吉汽可能在發布中期業績前提高全年汽車銷售目標，而該行最新將吉汽2025年及2026年的銷售預測分別上調至285萬輛和325萬輛，淨利潤預測分別為150億元和178億元，維持「買入」評級，目標價由27港元升至29港元。

重慶市市委副書記、市長胡衡華表示，新能源汽車是重要突破口，當地有長安汽車、賽力斯等龍頭企業帶動，去年電動車出口增長96.5%，今年仍保持較好形勢，強調重慶願意與其他內陸省市合力開拓海外市場，發展綠色貿易。