零跑季蝕億三 賣車飆1.6倍
零跑汽車(09863)公布，今年首季虧損按年大幅收窄87.12%至1.3億元（人民幣‧下同），相比去年第四季賺8,000萬元，按季則由盈轉虧。
要留意，該企提及今年1至4月出口13,632輛車，是造車新勢力品牌中出口量最大的車企，其中首季度出口量佔7,546輛。回顧首季，零跑交付87,552輛車，按年增長1.62倍。期內毛利率為14.9%，收入100.2億元，按年升1.87倍。
另美銀證券發表研究報告，將吉利汽車(00175)目標價由20.3港元上調至21.6港元，相信集團的電動車和海外銷售增長前景優於同行，重申「買入」評級，以反映其品牌的銷量上升及預期份額增長。
吉汽目標價提高至29元
美銀證券又稱，吉汽首季淨收入符合早前公布的盈利預告，因計入匯兌損益影響後，集團經調整盈利按年增長1.23倍；每輛車淨利潤預計為4,900元，按年增長50%。
此外，中銀國際研究報告指，吉汽可能在發布中期業績前提高全年汽車銷售目標，而該行最新將吉汽2025年及2026年的銷售預測分別上調至285萬輛和325萬輛，淨利潤預測分別為150億元和178億元，維持「買入」評級，目標價由27港元升至29港元。
重慶市市委副書記、市長胡衡華表示，新能源汽車是重要突破口，當地有長安汽車、賽力斯等龍頭企業帶動，去年電動車出口增長96.5%，今年仍保持較好形勢，強調重慶願意與其他內陸省市合力開拓海外市場，發展綠色貿易。
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