小米自研手機晶片首款SUV車周四亮相

玄戒研發投入逾135億 雷軍指，今年是小米創業15周年，早在2014年，公司就開始晶片研發之旅，後因種種原因遭遇挫折，暫停SoC大晶片研發，轉向小晶片路線。公司於2021年初做了一個重大決議，就是造車；同時還做了另一個重大的決策，就重啟大晶片業務，重新開始研發手機SoC晶片。

他強調，深知造芯艱難，故制訂長期持續投資的計劃，至少10年投資500億元人民幣。他透露，截至今年4月底的4年多時間，玄戒累計研發投入已超過135億元人民幣。目前研發團隊超過2,500人，今年預計研發投入將超過60億元人民幣。這個體量在目前內地半導體設計領域，無論是研發投入，還是團隊規模，都排在行業前三，也成為繼三星、蘋果公司（Apple Inc.）及華為後，全球第4家擁有自研SoC晶片的手機品牌。

股價揚2.6% 高盛睇62元 此外，小米電動SUV車型YU7即將亮相，終結之前推遲上市的傳聞。基於小米更強勁的物聯網（IoT）銷售及毛利前景，投行高盛將其2025至2027年經調整淨利潤預測上調3至6%，目標價上調至62元，評級「買入」。小米股價昨日收報52.35元，升2.65%，成交110.97億元。

另小米法務部指出，近日從司法機關處獲悉，公司此前報案的一宗有組織、有預謀的網絡黑公關案件已經告破。據報目前當局已依法對多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件仍在進一步調查。