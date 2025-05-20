阿里健康全年經調整利潤19億 漲35%

整體而言，該公司的醫藥電商業務維持穩定增長，其中醫藥自營業務去年收入為261.24億元，按年增長10.04%；而醫藥電商平台業務收入為35.88億元，按年增長54.04%。業績報告的資料亦提到，天貓健康平台的年度商品交易總額（GMV）保持增長，支付口徑的年度活躍用戶數目（過往於12個月內在天貓健康平台實際購買過一次或以上商品的消費者）持續提升。

截至3月底，天貓健康平台服務的在線主營商家數目和有交易商家數目均保持高速增長，在線主營商家按年增長35%至4.83萬個，同時在線存貨單位（SKU）按年增長超過91%至1.33億。

不過，醫療健康及數字化服務收入按年倒退7.56%。對此，該公司未有詳細解釋，僅用一句「優化了一些創新業務，受此影響……」輕輕帶過。