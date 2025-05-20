中電首季售電量跌逾2%

中電在業績公告提及，雖然交通電氣化和數據中心等新興行業需求帶動增長，但整體用電量放緩。按客戶類別計，包括住宅、商業、基建及公共服務、製造業的4類客戶售電量均錄得下跌，其中又以住宅和製造業按年跌幅最為明顯，分別跌5.2%和9.7%，至17.45億度和3.07億度，另商業、基建及公共服務的售電量各跌1.1%和1.2%，至28.83億度和21.56億度。

今年，公司透過「中電社區節能基金」撥款2.4億元，推出一系列社區支援計劃；另加快應用先進技術，透過推出智能管理系統（Grid-V），利用人工智能技術全天候實時監察供電系統，並以「超視距飛行」無人機巡查輸電塔和架空電纜。

內地澳洲業務穩健 內地營運方面，公司稱首季維持穩健表現。大亞灣核電廠的發電量按年上升，主因計劃換料停運的日數減少；廣東陽江核電廠發電量維持穩定，惟因陽江核電廠市場售電的比例增加，導致平均電價有所下調。

至於年初內地公布一項新的電價政策，要求可再生能源項目全面參與市場交易，中電相信對其現有投資組合的影響有限，亦有信心順利過渡至市場定價為本的模式，而新政策對未來項目的實際影響，將取決於地方政府如何執行政策和市場競爭勢態。

另邊廂，中電在澳洲業務也繼續出現改善，EnergyAustralia（EA）發電組合表現穩健，燃氣發電機組於首季維持高水平的供電可靠度及可用率。其中位於新南威爾士省的Mount Piper電廠，首季發電量較去年同期有所增加，另一電廠Tallawarra A亦已於1月完成大型計劃停運及渦輪機升級工程。雖然澳洲夏季過後電力需求放緩，於新南威爾士省的兩台發電機組也於4月開始進行大修，但其中一台機組已率先於4月底恢復運作，餘下一台則預計於5月重投服務。

投行嗌買 上望74元 投行瑞銀最新發表研究報告，對本港公用股維持樂觀看法，指本港公用股的股息較美國10年期國債孳息率高約100點子，反映其防禦力吸引；又認為雖然近期中美關稅緊張局勢緩和，但美國通脹數據最近表現低於預期或導致美國債券孳息率回落，重燃市場對聯儲局下半年減息的預期。

中電上季業務概覽 中電股價年內走勢