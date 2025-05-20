寧德暗盤每手最多賺2400元
今日掛牌的寧德時代(03750)，上市前夕於3大暗盤市場做好。在輝立交易場收報287元，較招股價升9.12%，每手帳賺2,400元；在耀才及富途分別升9.04%及8.28%，每手獲利2,380元及2,180元。
富衛再申上市
該公司接獲31.08萬人認購，公開發售超購150.15倍，一手中籤率10%，認購200手才穩獲一手。
重磅新股陸續有來，本港商人李澤楷旗下的保險公司富衛集團再向聯交所提交上市申請，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。市場消息指，是次計劃集資數億美元。
富衛最初計劃到美國上市，在2021年6月向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，但其後傳出美國監管機構對中國政府愈來愈多的監管感到不安，公司最終取消在當地上市計劃，並改道來港，先於2022年2月及9月兩度向聯交所入紙，其後在2023年3月再次申請上市，惟均因當時市況不佳而擱置。
另外，昨再多兩隻新股加入招股行列，同於周四「截飛」，下周二掛牌。其中，已於深圳上市、主要業務為跨境社交電商及包裝的吉宏股份(02603)，以每股招股價介乎7.48至10.68元，發行約6,791萬股H股，集資最多7.25億元，每手500股，入場費5,393.85元。首日孖展認購超購逾8.2倍。
尚未有盈利的生物科技公司派格生物醫藥(02565)每股招股價15.6元，每手500股，入場費7,878.66元。是次發行1,928.35萬股，集資最多3億元。首日孖展認購超購逾3.4倍。
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