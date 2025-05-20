寧德暗盤每手最多賺2400元

重磅新股陸續有來，本港商人李澤楷旗下的保險公司富衛集團再向聯交所提交上市申請，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。市場消息指，是次計劃集資數億美元。

富衛最初計劃到美國上市，在2021年6月向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，但其後傳出美國監管機構對中國政府愈來愈多的監管感到不安，公司最終取消在當地上市計劃，並改道來港，先於2022年2月及9月兩度向聯交所入紙，其後在2023年3月再次申請上市，惟均因當時市況不佳而擱置。