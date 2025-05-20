恒指3日累瀉307點 中金估短期波動

港股連跌3個交易日，恒生指數昨收挫12點，累跌307點或1.3%。南下「北水」繼續入貨，淨買入84.59億元，惟全日成交較上一個交易日再縮3.13%，至逾1,847億元。中金表示，現時投資情緒已回復正常，預期港股短期或維持波動，不排除會回調，建議趁低吸納及趁高獲利。

恒指低開188點後，跌幅擴大，最多挫285點，低見23,059點，及後一度回升57點，高見23,402點，收市報23,332點。國企指數跌7點或0.09%，報8,460點；科技指數跌26點或0.49%，報5,255點。

大和看好蜜雪跑贏 日資券商大和指，蜜雪集團獨一無二的規模經濟、在大眾市場的領先地位，以及海外擴張的潛力，看好其增長前景，預計2025至2027年的同店銷售增長為5%、3%及3%，又預測淨利潤按年分別增長22%、20%及18%，予其目標價539元及「跑贏大市」評級。

展望未來，中金指，市場的投資情緒已回復至關稅戰影響前，盈利不下修但暫時沒有科技板塊的提振，預測恒指將重回23,000至24,000點。若關稅戰發展樂觀，恒指介乎25,000至26,000點；一旦情況變差，恒指下試21,500點水平；若內地政策推出不及時，最淡睇20,500點。

科指成分股被動資金流評估