內地工業升6.1% 失業率連降兩月

中國規模以上的工業增加值於4月按年增長6.1%，雖然增速較3月的7.7%放緩，但仍高於市場預期的5.5%，與4月內地出口意外保持韌性相脗合。另方面，4月全國城鎮調查失業率為5.1%，按月下降0.1個百分點，連續兩個月改善，反映中國製造業升級改造、發揮新質生產力，配以各項財政與貨幣政策，有效應對外部衝擊。

紡織生產受衝擊 此前外界特別憂慮中美關稅在4月升級，將對內地製造業造成更大拖累，結果實際影響並不如外界所想。國家統計局國民經濟綜合統計司長付凌暉指，上月工業生產保持較快增長，在41個大類行業中，36個行業按年均見增長。且高技術製造業升勢較好，規模以上高技術製造業增加值按年增一成，從行業來看，4月集成電路製造增加值增21.3%。

他又指，工業智能化提速。4月的智能產品生產快速增長，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造行業增加值分別增74.2%和29.3%，工業機械人產量增長51.5%等。但他補充，目前工業產品價格仍在低位運行，部分企業生產經營仍面臨不少困難，下階段要繼續擴內需，落實各項支持工業發展政策。

從主要行業增加值來看，紡織業在4月按年增速已急速放緩至2.9%，低於3月的5.7%，或反映中美關稅升級下，當其他國家更易獲得替代產品的話，部分內地產業已受影響。高盛經濟學家表示，在中美貿易談判的90天窗口期內，內地出口商品提前發貨，雖然可能續支撐出口，並在一定程度上提振工業增加值，但恐以日後的回補效應作為代價。

至於內地就業形勢，付凌暉形容總體穩定。今年首4個月計，整體城鎮調查失業率平均值5.2%，按年持平。他透露，上月農民工及青年人調查失業率亦有所下降，不計在校生的16至24歲勞動力城鎮調查失業率，也是連跌兩個月。惟內地就業結構矛盾仍突出，一方面青年群體就業壓力較大，另方面，部分行業存在招工難問題，如一線技術工人供不應求。

易被替代的工業較受打擊