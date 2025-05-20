內房開發投資首4月挫一成 樓價續跌

房地產仍是拖累內地經濟的主要因素，今年首4個月房地產開發投資按年跌幅續擴大至10.3%，4月內地70大中城市樓價亦未止跌回升。投行推算，新建商品住宅價格按月降0.12%，二手住宅價格按月亦挫0.41%，兩者跌幅均較3月略擴大。國家統計局國民經濟綜合統計司長付凌暉昨坦言，部分地區去庫存壓力仍較大，促進房地產穩定仍要繼續努力。

國統局城市司首席統計師王中華提到，在70個城市中，上月各線城市商品住宅銷售價格按月持平或略降，如一線城市新樓售價的按月表現，由3月漲0.1%轉為持平，二手樓售價更由3月漲0.2%轉為降0.2%。

荷蘭國際集團（ING）銀行據國家統計局發布的70大中城市樓價指數測算，無論一手或二手樓平均售價指數，相較早年高峰時期的跌勢算是放緩，但尚未扭轉。70個城市當中，有25個城市新樓價格持平或上漲，略差於3月的28個。若按年計，外媒數據指，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數連續第6個月縮窄至4%。

華南城清盤呈請押後聆訊 樓價未穩，首4個月新建商品房銷售額仍跌3.2%，房地產投資跌幅更為顯著。野村依國統局數據測算，4月房地產投資從3月的按年跌10%，進一步擴大至跌11.3%，差過市場預期的跌10.1%。新屋銷售仍未擺脫負增長，從銷量來看，4月按年降2.1%；從價值來看，4月減幅更擴至6.6%，分別比3月的1%及1.6%跌幅更差。值得留意是，其他房地產指標也明顯惡化，4月房屋施工面積、房地產開發企業到位資金及房屋竣工面積全部維持在負值區間。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，由於房地產市場的復甦仍不平衡且緩慢，因此在全國範圍確立低谷還需一段時間，估計關稅相關的悲觀情緒和不確定性可能導致4月更多樓市準買家持觀望態度。而5月人民銀行降息，將降低按揭貸款利率，料有助房地產市場的復甦進程。

內地樓價指數跌幅未逆轉