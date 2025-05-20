產經

華上月零售增5.1%遜預期

內地4月社會消費零售總額錄3.71萬億元人民幣，低於市場預期。 內地4月社會消費零售總額錄3.71萬億元人民幣，低於市場預期。
內地4月社會消費零售總額錄3.71萬億元人民幣，低於市場預期。
首4月固投漲4%今年低 貿戰暫緩望扭弱勢
在中美兩國上周互撤反制關稅前，內地4月經濟略見下行壓力。今年首4個月固定資產投資總額按年增長放緩至4%，為年內最弱，與上月5.1%的社會消費零售額增速齊回落，同樣遜於市場預期，後者全月只有3.71萬億元（人民幣•下同），當中，獲選為「以舊換新」政策補貼類別的汽車，僅錄3,626億元銷售額，均為近一年低位。不過，中美關稅拖累數據的隱憂暫緩下，投行野村昨一次過上調中國今年第二至第四季，以及全年國內生產總值（GDP）增長預測。
國家統計局新聞發言人付凌暉周一稱，4月外貿環境急劇變化，外貿壓力加大。現階段中美大幅降低關稅，有利雙方貿易增長，也有利世界經濟復甦。目前國際環境依然複雜嚴峻，單邊主義、保護主義抬頭，衝擊國際經貿秩序，仍會制約全球經濟增長，但內地會堅定擴大對外開放，支持外貿多元化穩步推進。
補貼難挽 汽車銷售僅微揚
不過，市場寄予厚望的消費零售表現，於4月明顯依賴補貼政策優勢。從相關補貼受惠類別可見，家電音像器材、家具、通訊器材按年各增38.8%、26.9%及19.9%，惟汽車銷售卻成例外，4月僅增0.7%。以單月金額看，家電音像器材為914億元，回落至去年9月後新低；餐飲收入亦錄4,167億元的近一年低位。
荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林分析指，今次零售數據屬好壞參半。一方面表明刺激政策帶動汽車以外的目標類別消費有效，但另一方面，其他消費類仍相當不平衡，更持續的消費復甦可能需來自消費者信心改善，這或需更大範圍地穩定資產價格並恢復工資增長。
首4個月固定資產投資方面，來自國有控股及民營的增長亦雙雙放緩，分別為6.2%及0.2%。扣除房地產開發投資，整體固定資產投資按年增8%。外界普遍指，鑑於4月關稅突然上調為中企帶來不確定性，放慢資產投資可以理解。據野村推算，4月固產投按年增速已減慢至3.6%；4月固產投按月增長亦從3月的0.19%進一步放緩至0.1%。
野村大華上調今年GDP預測
惟因應中美互降關稅，及4月經濟數據頂住壓力維持增長，野村及大華銀行昨分別上調中國今年GDP增長預測。野村指，近期中美經貿會談取得進展，對內地經濟而言是一大利好，尤其是對第二季經濟而言，出口企業可能在90天暫緩期結束前爭相提前安排貨運，中美關稅調整的積極影響將更顯著。故該行將中國今年第二季GDP增長預測由3.7%上調至4.8%，未來兩季預測均由3.6%上調至4%，全年GDP增長預測就由4%調高至4.5%，主要是出口增長預測由負2%改為零增長，及零售增速預測由3.5%上調至3.7%所帶動。
大華銀行亦把今年內地GDP增長預測由4.3%改為4.6%，同時第二季及下半年料增4.9%及4.2%。但該行提醒，中國經濟前景的不確定性仍高。
內銀4月結售匯逆差擴
此外，國家外匯管理局昨公布內銀首4個月結售匯數據，淨出售外匯619億美元，單計4月結售匯逆差43億美元，比3月的20億美元擴大。當局副局長李斌卻指，4月企業、個人等非銀行跨國資金淨流入173億美元，原因包括貨物貿易項下跨境資金淨流入維持649億美元較高規模，及外資配置人民幣資產意願持續向好，上月外資淨增持境內債券109億美元，4月下旬外資投資境內股票轉為淨買入。
以舊換新補貼難掩內地消費不平衡以舊換新補貼難掩內地消費不平衡
以舊換新補貼難掩內地消費不平衡
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