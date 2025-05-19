專家樓評：納米樓按揭待遇或較差

早前回顧了自2010年後約10年納米樓供應高峰期。根據市場數字，目前不足200方呎的納米樓單位約萬多個，樓齡主要介乎幾年至十多年，樓齡較新，銀碼較細，仍屬不少上車人士或買樓收租之選擇。然而，購買納米樓在申請按揭方面亦有需要注意地方。儘管大部分銀行對按揭物業的面積呎數沒有特定限制，但亦有個別銀行對於納米樓設有內部政策，以某個面積呎數作為分界線，例如對於不足215方呎單位，有個別銀行並不接納按揭申請。

事實上，很多時銀行對於不同貸款額又或不同類別的按揭優惠作分層處理，較細按揭額的優惠有機會較遜。舉例，市場放售之納米樓盤面積約百多呎至二百多呎為主，樓價多介乎200多萬至300多萬元，以七成按揭至九成按揭保險計，按揭額以100多萬至200多萬元為主，對於較細按揭額例如是不足200萬元，有些銀行並不會向客戶提供現金回贈或按揭相連之高存息戶口。

貸款額細 個別銀行按息較遜 不過，現時銀行樓按取態正面積極，不少銀行對於較細按揭額仍可批出市場主流按息，現為一個月同業拆息（HIBOR）加1.3厘，但亦有銀行對於不足200萬元較細碼按揭額提供相對較遜的按息，息率差幅約0.1至0.2厘不等；故此買家可預先了解合適的按揭銀行選擇。

近年樓價累積一定跌幅，隨着樓按全面放寬，有些用家會改為選擇面積較大一點之單位。早前曾提及，現時賣地項目已向發展商設有單位實用面積不少於約280方呎之要求，不足200方呎的納米樓供應在市場上將會減少。

然而，小型單位屬於不少人士上車之選，今年2月新財案為樓價400萬元或以下單位推出的100元印花稅優惠，市場亦掀起細價樓尋寶熱，最近不少地區400萬元以下單位成交佔比增至逾三成，參考現時樓價不超於400萬元的樓盤選擇，實用面積以介乎200多至400多方呎為主。

中原按揭董事總經理 王美鳳