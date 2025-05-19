股市估市：恒指上半年高位尚未出現

港股連升5星期，儘管上周五走勢偏軟，全日波幅僅184點，惟全星期仍有477點進帳，升幅有2.09%。恒生指數收於23,345點，處於10天線之上，而10天線亦已升穿50天線，技術走勢上出現小黃金交叉，加上14天相對強弱指數（RSI）自5月開始以來已持續企於50之上，整體指數走勢已明顯轉強。

正如過去幾周所指，投資市場明顯知道環球經濟及地緣政局風險從未減退，而關稅風波亦實在未算解決，未來以美國為首的西方國家，對中國的貿易圍牆只會愈建愈高。然而，投資市場反映的，永遠只是現實與預期之間的差距，市場現時深信最壞的情況已經出現，俄烏戰爭或許仍會持續一段時間、中美針對對方收取的關稅大概仍會在高水平，但似乎目前的情況未必會進一步轉壞。

如此一來，港股以至環球股市，短至中期的下跌空間便相對較小，標普500指數及恒指自低位都已反彈逾兩成，形態上亦已補回裂口，短線出現回吐相當合理，技術上，恒指22,800點為短線支持，而如果整體市況未再出現太負面的情況，上方或可挑戰25,000點位置，即上半年高位或尚未出現。

財務上，集團上年度仍錄得4,640萬元虧損，但集團策略上相當聰明，未有將其IP投放在卡通及電影等產品，背後理念是要鞏固其所針對的「Young Adult」市場，以保持其消費力，長遠而言，聰明的IP管理才可以反映於公司的收益之上。小黃鴨德盈市值不足10億元，相較泡泡瑪特的2,628億元，似乎甚具想像空間及留意價值。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）