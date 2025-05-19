券商睇市：航運業受惠貨運需求急增

中美兩國同意在90天內互降關稅，結果超出市場預期。雖然市場也許預期會有好消息，但以早前美國總統特朗普對中國的強硬姿態，大概沒有想到關稅可以一下子大減，這次建立的溝通亦顯示出特朗普對與中國貿易脫鈎態度明顯軟化。特朗普在社交媒體上的發文亦推高了市場樂觀情緒，大力提振股市。

在特朗普治下的市場，一切都變得變幻莫測，但其實並非無迹可尋。他在4月時發文叫人買股票，令股市大幅反彈，這次於5月8日再發文叫人買股票，結果美股同樣大升。聰明的玩家即使把握不到第一次，吸取教訓後，也能把握第二次。

關稅暫緩 「搶出口」再現 雖然這次有90天的關稅暫緩，但其實可能更快就會有一個更清晰的畫面。因為美國向中國以外國家暫停徵收對等關稅也是90天，不過是在早一個月前宣布，也就是說，大約60天後，投資者可透過觀察中國以外國家的關稅暫緩會如何處理，去判斷這次中國的關稅暫緩是樂觀還是悲觀。

對商家而言，在未來仍然存在高度不確定性的情況下，中國出口商和美國進口商會恐慌性下單，因為這有機會是最後的賺錢機會。內媒報道，在關稅調整後，深圳一家跨境電商企業在5月14日中午就把一款戶外躺椅的平台售價從109.99美元，改回之前的69.99美元，並立即收到大量美國訂單。

富途安逸（富途證券國際）董事 黎家聰（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）