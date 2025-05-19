匯通天下：美元反彈 貶值壓力猶存

美匯指數上周曾高見101.98，非常接近之前提及的102至103水平。雖然美元在上周後期一度回落至約100附近，但利好美元的因素仍然有效，包括美國經濟數據仍穩健、短期息差優勢，以及貿談趨積極利好投資氣氛，如上周中美達成臨時性貿易協議後美元上升的市場反應，皆續支持美匯走高，55天線102.29附近或是美匯指數的初部上升阻力，較強的上升阻力在200天線及55周線的104.27至104.4左右。

美匯年內或下試95 同時，技術走勢亦支持美元。美匯指數周線圖慢速隨機指數已升穿30的超賣水平，2020年以來曾有6次相同情況，美匯指數皆全錄得超過3%升幅，平均升幅為5%。若重演3至5%的往績升勢，美匯指數或可上試103至105左右。

雖然美元短期可望走高，但重申投資者宜要把握高沽美元機會，預期美元在今年下半年或一直走低，美匯指數可能下試95。掉期市場預期聯儲局今年的減息幅度由之前約一厘，降至目前僅略高於0.5厘，但美國就業環境在夏季或開始轉差，預期5至7月為2003年以來傳統美國就業市場最弱季節，疊加關稅的不明朗因素，料5月的就業報告開始反映近期各種政策的負面影響，因此市場對聯儲局今年的減息預期或再次升溫並利淡美元。

環球資金繼續由美元資產分散至其他地區，海外投資者加強為持有的美元資產作貨幣對沖，長線亦不利美元。歐洲股市今年料繼續跑贏美股，因估值仍較低，而歐洲財政政策轉向擴張有助結構性支持市場上調歐洲股市估值，資金離開歐洲股市而回流美股機會仍相對較小。

海外投資者過去持美股、美債等美元資產少有安排貨幣對沖（即沽美元買入自身貨幣，以減低匯率變動對美元投資的影響），因美元一直強勢，美元上升有利海外投資者把美元資產換算為自身貨幣的投資收益。

伺機低吸日圓歐元 然而，由於美國總統特朗普的政策難以預測，不利美元前景，海外投資者增加貨幣對沖比例將令美元承壓。例如機構投資者的實貨資金自4月22日以來一直買入澳元，4月28日當周的單周資金流入規模更為過去數年最大。鑑於以往澳洲投資者持有大量美國資產，調高貨幣對沖比率或令大量資金買入澳元。

美元在環球外匯儲備的佔比亦一直下降，反映環球政府及央行正減少依賴美元。國際貨幣基金組織（IMF）的最新數據顯示，美元佔環球外匯儲備比例在2024年終時跌至57.8%，比率為1995年有紀錄以來最低。相反，日圓佔比由2009年的3%，升近一倍至5.82%。若美匯指數在今年中前回升至上述水平，投資者或把握低吸外幣機會，如可在147以上分段買入日圓，日圓兌每美元跌穿150機會不大。歐元方面，1.1至1.11仍為較理想的買入水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪