拍賣消息：佐敦連天台銀主盤嗌300萬 低估價兩成

市區私宅銀主盤減價翻拍，佐敦一個實用面積304方呎連天台單位，劈至300萬元推拍，較銀行估價低逾兩成。

環亞物業拍賣將於周二推出約50項物業，上述為吳松街金淞大廈連天台特色戶，天台面積約165方呎，銀主最新開價較之前減價20萬元，呎價僅約9,868元。物業內籠較殘舊，其中浴室更欠缺一道牆，故新買家需額外斥資重新裝修。該單位銀行網上估價約377萬元，最新推拍價低約77萬元，差幅約20.4%。

同場亦推拍九龍塘喇沙利道3及3A號一個地下單位連車位，為業主盤，開價1,050萬元，以單位實用面積約899方呎計算，平均呎價約11,680元。該行指出，該項物業銀行估價約1,320萬元；開拍價低約270萬元。資料顯示，單位連同車位於2018年底以約1,428萬元購入，現時拍賣價已低出約26.5%。

翠麗未補價110萬推拍 另外，忠誠拍賣緊接於周三推出約24項物業，包括上水居屋翠麗花園3座低層L室銀主盤，實用面積約427方呎，之前曾以180萬元未補價第二市場價拍賣，最新大幅減至僅110萬元推拍，調低70萬元，減幅約38.9%，呎價約2,576元。該行表示，單位現時估價約160萬元，可承做九成半按揭；相比下，物業開價低約50萬元，差幅約31.3%。