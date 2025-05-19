10大屋苑兩日僅開7單 周插四成

二手樓市被新盤搶去購買力，以致交投顯著放緩，代理指出，10大屋苑過去周六、周日僅錄得7宗成交，按周顯著減少約41.7%，當中半數屋苑出現「零成交」悶局。

中原指出，該批屋苑過去兩日買賣，較對上一個周末減少5宗，期內未聞成交屋苑包括鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊等。

期內以鰂魚涌太古城買賣最活躍，中原張光耀表示，該盤兩日錄3宗成交，包括綠楊閣低層E室單位，實用面積約992方呎，套三房間隔，以1,250萬元獲承接，呎價約12,601元，原業主持貨長達43年，帳面大幅獲利約1,165萬元，單位升值約13.7倍。

第一城7載帳貶一成 不過，亦有部分成交屬蝕讓個案，該行馮健平稱，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15號中層C室兩房戶，成交價630萬元，呎價約9,589元。單位2015年至今貶值約40萬元，跌幅約6%。

美聯黃錦瀚透露，沙田第一城7座高層A室，為實用面積約515方呎三房戶，以610萬元沽，呎價約11,845元，原業主持貨約7年帳面損失約70萬元或約10.3%。

該行黃國輝指出，大埔嵐山6座中層B室，減價60萬元，以780萬元易手，呎價約8,571元。資料顯示，單位2014年一手購入價約817.9萬元，現貶值約37.9萬元。