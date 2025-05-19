西沙新盤次輪沽清

SIERRA SEA第1B期昨錄「一客5食」大手成交。左為新地副董事總經理雷霆。

涉SIERRA SEA 1B期376伙 一手交投周飆7.6倍 新盤市場繼續聚焦新界全新大盤，新鴻基地產( 00016 )旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期昨日次輪賣樓，消息指，376伙價單單位全數獲認購，延續每輪銷售均即日沽清強勢。

該盤昨銷售單位實用面積由302至807方呎，折實價319.51萬至1,048.81萬元，呎價約9,645至13,345元。昨日早上售樓處有大批買家到場排隊輪候，先由大手組別買家揀樓，市場指，該時段共售出約76伙。

投資客2500萬掃5單位 美聯稱，該行錄得「一客5食」個案，有買家斥約2,500萬元購入5伙兩房戶作投資用途。中原亦透露，該公司有7組客戶各購入兩伙。

緊接為B組買家認購時段，直到昨日下午約6時半，市場指所有價單單位均獲認購。資料顯示，連同SIERRA SEA第1A（2）期，該項目自上月底推售以來，不足一個月已火速沽出約1,300伙。

在上述大型銷售推動下，過去周六、日新盤市場共錄逾430宗成交，按周大增逾7.6倍，為逾兩個月同期最多。