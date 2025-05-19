西沙新盤次輪沽清
涉SIERRA SEA 1B期376伙 一手交投周飆7.6倍
新盤市場繼續聚焦新界全新大盤，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期昨日次輪賣樓，消息指，376伙價單單位全數獲認購，延續每輪銷售均即日沽清強勢。
該盤昨銷售單位實用面積由302至807方呎，折實價319.51萬至1,048.81萬元，呎價約9,645至13,345元。昨日早上售樓處有大批買家到場排隊輪候，先由大手組別買家揀樓，市場指，該時段共售出約76伙。
投資客2500萬掃5單位
美聯稱，該行錄得「一客5食」個案，有買家斥約2,500萬元購入5伙兩房戶作投資用途。中原亦透露，該公司有7組客戶各購入兩伙。
緊接為B組買家認購時段，直到昨日下午約6時半，市場指所有價單單位均獲認購。資料顯示，連同SIERRA SEA第1A（2）期，該項目自上月底推售以來，不足一個月已火速沽出約1,300伙。
在上述大型銷售推動下，過去周六、日新盤市場共錄逾430宗成交，按周大增逾7.6倍，為逾兩個月同期最多。
維港•雙鑽兩日套4814萬
啟德跑道區樓盤連錄買賣，中國海外發展(00688)的維港‧雙鑽過去兩日沽7伙，套現4,814.8萬元。項目昨售出兩伙，其中2A座10樓A室，成交價1,022.2萬元，呎價約23,232元。
嘉華國際(00173)牽頭的同區啟德海灣第1期，昨沽出2A座23樓N室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價551.6萬元，呎價約19,153元。
凱和山周末連沽7戶
恒基地產(00012)長沙灣Belgravia Place第2期昨連沽4伙，套現2,612.37萬元。售出單位實用面積299至518方呎，最高價為2座23樓2室三房戶，以894.8萬元售出。
新界項目也有不俗承接，路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，周末兩日連沽7伙，佔3伙於昨日錄得，包括兩伙兩房戶及一伙一房單位，售價371.54萬至416.87萬元。
市場再有全新樓盤登場，永泰地產(00369)及萬科香港合作的沙田UNI Residence，今日開放示範單位予傳媒預覽，市場料將同步開價。
另方面，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，上周五錄8宗終止交易個案，涉及總價4,425.32萬元。項目日前已更新價單，計及新增折扣、代繳印花稅優惠以及其他現金回贈，新增優惠合計約21%，該8伙將連同其他單位分別於周三及周四發售。
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