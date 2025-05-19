●內媒引述中國銀行間市場交易商協會數據指，自5月7日科技創新債券上線以來，至5月14日，14家股權投資機構完成發行、11家股權投資機構開展註冊，註冊發行金額合計約200億元人民幣，發行人覆蓋北京、上海、廣東及江蘇等地。