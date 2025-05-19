簡訊一覽
●廣汽集團(02238)近日首次將AION Y和傳祺ES9兩款新能源車型帶入埃塞俄比亞市場，集團計劃未來3年向該市場推出5款新能源車型。埃塞俄比亞政府指，未來10年擬將當地電動車數目由目前的逾10萬輛增至50萬輛。
●阜博集團(03738)擬發行9,880萬元2028年到期的零息可換股債券，初始換股價3.8元，可換成2,600萬股，相等於經擴大已發行股本約1.12%。是次發債集資淨額65%擬用以開發人工智能生成內容相關業務，其餘用作償債及一般營運用途。
●遠大醫藥(00512)披露，旗下位於成都市溫江區的核藥研發及生產基地取得內地甲級《輻射安全許可證》，並將於6月正式投入營運，項目總規劃投資擬超過30億元人民幣。
●中國碳中和(01372)公布，旗下中碳再生能源（深圳）正式上線互聯產業網平台「尋鋰網V2.0」，升級後的平台深度融合區塊鏈與DeepSeek大模型技術，構建覆蓋鋰電池回收全產業鏈的服務體系。
●內媒引述中國銀行間市場交易商協會數據指，自5月7日科技創新債券上線以來，至5月14日，14家股權投資機構完成發行、11家股權投資機構開展註冊，註冊發行金額合計約200億元人民幣，發行人覆蓋北京、上海、廣東及江蘇等地。
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