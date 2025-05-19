中資電動車望在歐取代Tesla

美國對進口汽車開徵關稅，令全球汽車業面臨大洗牌，歐洲汽車業打擊尤甚，至今歐美仍在商討貿易協議，不排除討價還價後，仍難達成共識，歐洲車廠得加快變陣應對危機。波蘭前總理貝爾卡（Marek Marian Belka）近日在深圳出席論壇時指出，歐洲最新談了很多關於中國電動車進入歐洲市場的議題，中國電動車很有可能會代替美國特斯拉（Tesla）位置，而歐洲公司亦希望更多進入中國市場。

德車企擴對美出口增庫存 貝爾卡出席2025清華五道口全球金融論壇時指出，現在中國成科技的製造者和出口者，故中國要保護知識產權，歐洲公司希望更多進入中國市場，而中國亦有興趣討論這議題。他又稱，歐洲最新談了很多關於中國電動車進入歐洲市場的議題，在歐洲市場，中國電動車很有可能會代替Tesla的位置，Tesla並不是歐洲公司，故其實這沒有甚麼大問題。短期而言，美國的關稅計劃對歐洲，特別是德國的汽車工業衝擊巨大，應嘗試推動多樣化市場來爭取更好的發展。

事實上，德國商業銀行的研究報告引述德國聯邦統計局數據，去年德國向全球出口約340萬輛汽車，其中最多是到美國市場。自對等關稅暫延90日執行以來，德國車企大增對美出口，以趕及在新關稅落實前，盡量增加在美庫存。

外媒引述基爾世界經濟研究所的Dirk Dohse指，對歐洲汽車製造商而言，本來就已面對許多挑戰，如生產成本總體高昂，車型缺乏吸引力等。為了長期應對關稅，部分車廠擬奉行「在哪裏銷售，在哪裏生產」，惟仍須解決依賴進口零配件的問題。

此外，美國加州能源委員會公布，加州今年首季Tesla新車銷量大跌21%，但其他品牌電動車銷量平均上升14%。期內，整體電動車銷量按年跌3%，若趨勢持續，或影響加州到明年實現零排放汽車佔新車銷量35%的目標。

諾獎得主：中美AI差距縮 出席同一場合的2001諾貝爾經濟學獎得主A. Michael Spence在連線發言時，談及人工智能（AI）表示，中美之間差距在迅速縮小；又指目前中美在推動AI向前發展方面是最重要的兩個國家，但英國等其他國家其實都有進展，可及性愈來愈廣泛。他認為，最主要是要確保AI不只局限於某些公司或行業，希望在整個經濟當中來部署AI，廣泛地提高生產力。